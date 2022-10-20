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Kahramanmaraş yine sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi

Kahramanmaraş yine sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.34 sularında meydana gelen 4.5'lik depremin ardından, AFAD verilerine göre 20.14 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Paniğe yol açan deprem Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'den de hissedildi.

GÜNDÜZ DE AYNI YER SALLANMIŞTI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gündüz saatlerinde de 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığı belirtildi. Açıklamada, "Kahramanmaraş Afet Çalışma Gruplarımız tarafından tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!Güncel

 

Etiketler Kahramanmaraş deprem
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