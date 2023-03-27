Kahramanmaraşlı depremzede geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ereğli'de hafif ticari aracın çarptığı, deprem nedeniyle Kahramanmaraş'tan Zonguldak'a gelen 76 yaşındaki Güler B. yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'tan deprem nedeniyle Ereğli ilçesine gelen 76 yaşındaki Güler B., dün saat 21.00 sıralarında oğluyla yoldan karşıya geçmek istedi.

F.D yönetimindeki hafif ticari araç Güler B.'ya çarptı.

Çarpmayla bölünmüş yolun karşı tarafına savrulan B.'ya ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi.

Müdahale hayatını kurtarmaya yetmedi

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B., ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen B. yaşamını yitirdi.

Olayın şokunu yaşayan B.'nın ismi öğrenilemeyen oğlu, depremden kurtuldukların ancak annesinin kazada yaşamını yitirdiğini söyleyerek gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.