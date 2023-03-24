Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 16.10'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.5 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süre paniğe neden olan depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 24, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-24
Saat:16:10:32 TSİ
Enlem:38.009 N
Boylam:37.588 E
Derinlik:15.5 km
Detay:https://t.co/pkx5DH0hmW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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