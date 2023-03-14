Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.34 kilometre altında gerçekleşti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Çağlayancerit ilçesindeki deprem sonrası AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kayseri'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
*
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:17:49:47 TSİ
Enlem:37.84 N
Boylam:37.384 E
Derinlik:5.34 km
Detay:https://t.co/F7gTuZ9NZR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SABAH DA DEPREM OLMUŞTU
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, birçok ilden hissedildi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp, yakınlarına ulaşmaya çalıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol