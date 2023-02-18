Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta önce Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, 9 saat sonra da Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki 10 ilimizi yerle bir eden depremler sonrasında bölgedeki hareketlilik devam ediyor.
Akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak belirtildi. Derinliği ise 5.4 km olarak açıklandı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer son olarak depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini açıklamıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-18
Saat:22:31:31 TSİ
Enlem:38.089 N
Boylam:36.605 E
Derinlik:12.18 km
Detay:https://t.co/GfFwX9bgKL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 18, 2023
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/5dhUmCqsPi
18.02.2023, 22:31:30 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
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