Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.37'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
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