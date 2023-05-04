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Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
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Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem olduğu bilgisini paylaştı. AFAD'dan alınan bilgilere göre; saat 09.26'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7,11 kilometre altında meydana geldiği paylaşıldı.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler kahramanmaraş deprem deprem oldu göksun
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