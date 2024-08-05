Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 19.04'te meydana gelen deprem, yerin 11.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.