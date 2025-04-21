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Kahramanmaraş'ta bir korkutan deprem daha

Kahramanmaraş'ta bir korkutan deprem daha
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saat 10.24 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.13 km olarak kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler deprem deprem oldu kahramanmaraş kahramanmaraş'ta deprem kandilli AFAD
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