Kahramanmaraş'ta büyük deprem! Çevre iller de sallandı

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili olarak "Dün uyarmıştık" açıklamasını yaptı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta saat 04.55'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerin 7 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Paniğe yol açan deprem Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü ilk başta 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak revize etti.

NACİ GÖRÜR: DÜN BU YÖREYİ UYARMIŞTIK

Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili olarak "Arkadaşlar. K. Maraş, Göksun yöresinde 4,9 depren oldu. Dün bu yöreyi uyarmıştık ama fayın adını Göksun diyeceğimize yanlışlıkla Sorgun demişiz, geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...