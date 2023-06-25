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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 21:27'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 6.7 km.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. 

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 21:27'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.7 km olarak kaydedildi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem kahramanmaraş kahramanmaraş'ta deprem
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