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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü. 

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

 

 

Etiketler kahramanmaraş deprem afad son depremler
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