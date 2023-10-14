Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.