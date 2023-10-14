Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.
Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-14
Saat:08:48:55 TSİ
Enlem:37.325 N
Boylam:37.057 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/jVTniUlAk1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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