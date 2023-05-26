Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta bir korkutan deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir korkutan deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre, Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...