Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 Temmuz 2024 saat 00.03'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.