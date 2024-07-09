Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.65 km olarak ölçüldü.