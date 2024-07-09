Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.65 km olarak ölçüldü.
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