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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde derinliği 1,9 km olarak belirlenen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.33'te meydana gelen depremin derinliği 1,9 km olarak ölçüldü.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem kahramanmaraş kahramanmaraş'ta deprem
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