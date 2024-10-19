Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD dereme ilişkin verileri açıkladı. AFAD verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem 10 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Rasathane verilerine göre, 7 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.3 oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...