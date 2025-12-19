Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Naci Görür'den uyarı geldi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerde olduğuna dikkat çekti.

6 Şubat 2023'te 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.82 kilometre olarak ölçüldü.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Naci Görür'den ''kırılmayan fay'' uyarısı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının 6 Şubat depremlerinde kırılmayan noktada olduğuna dikkat çekti. 

Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında"

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler kahramanmaraş deprem son depremler AFAD
