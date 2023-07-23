  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta Kazma bağları mevkisinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Üngüt Mahallesi Kazma bağları mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle karadan yaptığı müdahaleye, havadan da yangın söndürme helikopterleriyle destek verildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler Kahramanmaraş yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan'ın sözleri sonrası yeniden gündemde: İşte emekliye seyyanen zam için konuşulan tarih
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim talimatı: İttifak yok gibi çalışın
Elon Musk'tan Twitter kullanıcılarını üzecek güncelleme
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada!
Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia
Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi
8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı: Minibüs faciasında korkunç detay