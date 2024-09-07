Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre; Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı son dakika verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 09.31'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü ise 5 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu. Aynı bölgede bu sarsıntıdan dakikalar önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

CNN Türk yayınında konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğü üzerinde bir deprem beklemiyorum ama bu kesin değil. Büyük deprem olduğu zaman artçılar olur ama belli bir süre büyük deprem olmaz. Büyük bir depremi normal şartlarda beklemiyorum." dedi.

VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

CNN Türk yayınına bağlanan Kahramanmaraş Valisi Mükrrem Ünlüer, "Biz intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Ekiplerimizin çalışması sürüyor." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...