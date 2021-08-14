  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçakta pilotlarla birlikte 7 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler kahramanmaraş yangın söndürme uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında
AK Parti iktidarı sel ve yangınlar için para toplarken AK Partili belediye bakın ne yaptı
İçme suyu hattından çıkan ''şey'' şoke etti
Sedat Peker'den yeni haftasonu incileri; 8 ilimizi işaret etti
Validebağ Korusu'nu yakarken yakalandı, serbest kaldı
TEM'de 20 arabanın arka arkaya lastiği aynı anda patladı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı; yüz yüze eğitimin masadaki ilk kuralı belli oldu
Kastamonu'ndaki felaketin sebebi bu mu ? Haritaya göre göz göre göre felaket!
Kastamonu Bozkurt'taki kabus havadan böyle görüntülendi
Acı haberler bitmiyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi