Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Uçakta pilotlarla birlikte 7 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.
Ayrıntılar geliyor...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol