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  3. 26 Ekim 2018 22:43

Kahreden haber: 2 askerimiz donarak şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de yapılan operasyonda 2 askerimizin donarak şehit olduğu açıklandı.

Kahreden haber: 2 askerimiz donarak şehit oldu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde bugün saat 18.30 sıralarında hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması sebebiyle 2 askerimiz donarak şehit oldu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarından çok üzücü bir haber geldi.

2 ASKERİMİZ DONARAK ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı, operasyon dönüşü askerlerin dinlenmeye çekildiğini ve bu sırada kar yağışının başladığını bildirdi. Bakanlık, Jandarma Özel Harekat timindeki askerlerimizden ikisinin donarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren başlanılan "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Yılmaz Operasyonu" kapsamında 2 JÖH Timi, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 18.30 sıralarında, Tunceli 2'nci JÖH, Tb.K.lığı unsurlarınca icra edilen K/G faaliyeti esnasında, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle 2 personel donarak (hipotermi) şehit olmuştur. Şehit personelin tahliye işlemleri planlanmaktadır.

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