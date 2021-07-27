Kahreden haber: 2 askerimiz şehit oldu

Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Irak’ın kuzeyinden acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. MSB’nin duyurusunda şöyle denildi:

Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.

AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi’ndeki birliğinde görev yapan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.



Şehit Güçlüer’in acı haberi İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan ve bayram nedeniyle memleketleri Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesine gelen annesi Aybeniz ve babası Mustafa Güçlüer’e askeri yetkililer tarafından verildi.

Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçiren anne Aybeniz Güçlüer’e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Haberi alan yakınları eve akın ederken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Bir kız kardeşi olan ve bekar olduğu öğrenilen Güçlüer’in cenazesinin yarın Ihlara beldesinde defnedilmesi bekleniyor.

PİYADE TEĞMEN ALİ RIZA ÖZCÜCÜK ŞEHİT OLDU

Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük’ün (28) acı haberini Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat-Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi.

Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

SABAH ANNESİ İLE KONUŞMUŞ

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük’ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük’ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.