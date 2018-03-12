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  3. 12 Mart 2018 17:56

Kahreden haber Ağrı'dan geldi: 1 uzman çavuş şehit

Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Kahreden haber Ağrı'dan geldi: 1 uzman çavuş şehit
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden acı haber... Teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı. 

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt’tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

AA

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