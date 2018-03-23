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  3. 23 Mart 2018 18:57

Kahreden haber Batman'dan geldi: 1 asker şehit, 2 yaralı

Batman'da teröristlerin güvenlik güçlerimize kurduğu tuzakta 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kahreden haber Batman'dan geldi: 1 asker şehit, 2 yaralı
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Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesi Mava Dağı Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu. Edinilen bilgilere göre olay Gercüş Mava Dağı Bölgesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda arama faaliyeti yapan askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman asker şehit olurken 2 asker yaralandı.

Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHA

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