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Kahreden haber! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Etiketler terör terör saldırısı zeytin dalı harekatı pkk ypg msb
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