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  3. 03 Eylül 2019 21:37

Kahreden o detay ortaya çıktı

Kütahya'da ailesiyle pikniğe gidip akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Üniversiteli Derya'nın ölümünde kahreden detay ortaya çıktı.

Kahreden o detay ortaya çıktı
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Kütahya'da ailesiyle gittiği piknikten dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Derya Gün (23), Alayunt Mahallesindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Motosikleti kullanan Volkan Karabacak'ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Karabacak'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinde Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

alkol , detay , üniversiteli derya
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