Kahreden sözler: ''Ben sizi düğününe çağıracaktım...''

Denizli'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci pilot Merve Altun, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek köyü'nde toprağa verildi. Burada düzenlenen törende kızının acısına dayanamayan baba Sefer Altun, "Ben sizi düğününe çağıracaktım, siz cenazesine geldiniz" dedi.

Öte yandan aynı uçakta hayatını kaybeten pilot Hamdi Yılmaz ise, memleketi Kayseri'de gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.



Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağın eğitim için havalanmasının ardından yaklaşık 50 dakika sonra Merkezefendi ilçesi Başkarcı Bölgesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Altun'un cenazesi baba ocağına getirildi.

Aydın'da düzenlenen törenin ardından dün gece Konya Akşehir Devlet Hastanesi morguna getirildi. Bu sabah itibari ile Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Merve Altun'un naaşı ilk olarak baba ocağı olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek Köyü meydanına getirildi. Burada yakınları ve arkadaşlarından alınan helallik sonra öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada kızının acısına dayanamayan baba Sefer Altun, çevredekilere "Ben sizi düğününe çağıracaktım, siz cenazesine geldiniz" dedi.

Öte yandan kılınan cenaze namazı sonrası Altun'un naaşı Yakasinek Köyü aile kabristanına defnedildi.

PİLOT HAMDİ YILMAZ KAYSERİ'DE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı Karacasu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan, tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz (50), memleketi Kayseri'de gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

EŞİ CENAZEDE FENALAŞTI

Pilot Hamdi Yılmaz'ın cenazesi, dün gece, özel uçakla İzmir'den Kayseri'ye getirildi. Cenaze, pilotun oğlu Uğur Yılmaz ve yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Hamdi Yılmaz için bugün öğle vakti Melikgazi ilçesindeki Hunat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Hamdi Yılmaz'ın eşi Necla Yılmaz, oğlu Uğur Yılmaz, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda pilot katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kayseri Garnizon Komutanlığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Hava İş Sendikası ile sivil havacılık şirketleri tarafından cenazeye çelenk gönderildi. Necla Yılmaz ve oğlu Uğur Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Uzun süre gözyaşı dökerek, fenalaşan Necla Yılmaz, sedyeye alındı ve taziyeleri burada kabul etti. Hamdi Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Günve'nin kıldırdığı namazın ardından Argıncık Mahalle Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hamdi Yılmaz'ın, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda uzun süre hava uçak bakım teknisyeni olarak görev yaptığı ve Türk Hava Kuvvetleri'nden 1986 yılında emekli olduğu öğrenildi.