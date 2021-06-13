Kaldığı otel deşifre olmuştu: Sedat Peker'in yeni planı belli oldu

Kaldığı otel deşifre olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeni planıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye günlerdir organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen, yine aynı suçtan hakkında soruşturma açılan Sedat Peker'in YouTube'a yüklediği videoları konuşuyor.

Sedat Peker’in Dubai’de, devletin ilgili birimleri ve rakibi mafya örgütlerinin adamları tarafından devamlı olarak takip edildiği iddia edildi.

Kaldığı otelin çatı katına kadar çıkıp oradan Dubai videoları ve fotoğrafları çekerek paylaşan kişiler Peker’e “ensendeyiz” mesajı verirken, olayın büyümesi Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminde sıkıntı yarattı.

Aydınlık'ın iddiasına göre, Dubai’de istihbarat örgütleri savaşı yaşanırken, mafya hesaplaşması da gündeme geldiği, yukarıdan gelen talimatla pazartesi günü Peker’in otelden ayrılmasının istendiği belirtildi. Peker’in can güvenliğinin tehlikeye girmesi sonrasında onu koruyan "ekibin" bir başka ülkeye götürme kararı aldığı kaydedildi. Ancak bu planın da yattığı ileri sürüldü.

Aydınlık’ın iddiasına göre olay şöyle gelişti:

“Peker otelini değiştirince etrafındaki çember daraldı. Bu nedenle birkaç kez otel değiştirmek zorunda kaldı. Daha sonra da kaldığı bir otele içinde rakip mafya elemanlarının adamlarının da olduğu bir operasyon gerçekleştirildi. Peker ve ekibi bu operasyondan kurtulmayı başardı. Peker’i bir an önce Dubai dışına çıkarmaya çalışan istihbarat örgütünün Peker için bulduğu ülke Mısır’dı. Ancak bu hamleye karşı da bir operasyon hazırlığı olduğu öğrenildi. Peker’in uçağının yolda Irak’a indirme planı konusunda bilgi de gelince Peker ailesi ve 12 kişilik ekip Birleşik Arap Emirliklerinde farklı bir bölgeye geçiş yaptı.”

"YENİ BİR KRİZ ÇIKACAK"

Bu arada, MOSSAD’ın Peker’i Mısır’a geçirme planına ilk başta onay veren Mısır’ın kararını askıya aldığı ve beklemeye geçtiği ifade edidi. “Neden Mısır?” sorusunu değerlendiren güvenlik uzmanları son dönemde Mısır-Türkiye ilişkilerinin yumuşadığını ve ilişkilerin normalleşmeye doğru ilerlediğini hatırlatarak, “İsrail bu durumdan rahatsız. Peker’i Mısır’a götürürlerse iki ülke arasında yeni bir kriz çıkacak. Bir taşla iki kuş vurmayı planlıyorlar. MOSSAD Mısır’da etkindir. Hem Peker’i korur, hem de iki ülke ilişkilerinin iyileşmesini önler. Apo Suriye’den çıkarılınca da aynı şeyleri yapmadılar mı? Kimin Türkiye ile arasını açmak istiyorlarsa oralarda gezdirdiler” iddiasını dile getirdiler.

Bu arada Ankara ve İstanbul’daki MOSSAD ekibinin gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve Türkiye’de elde edilen bilgilerin anında Peker ve onu denetleyen ekibe Apple’ın özel sistemleri üzerinden ilettiği ileri sürüldü.

Türkiye’ye karşı yürütülen Peker operasyonunun kritik isimlerinden Be... A. ve Mu...Y’nin yer değiştirdikleri de öğrenildi.

Daha önce Angora Evlerinde kalan ve çok kritik bilgilere ulaşma becerisi olan bu kişilerin Bahçelievler semtinde özel bir ofise geçtikleri aktarıldı. Peker’i Mısır’a götürecek uçağın Irak’ta inişe zorlanacağı bilgisini Peker’e ve onu yöneten ekibe Be.. A.’nın bildirdiği de iddia edildi.

Aydınlık