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  3. 29 Haziran 2017 18:15

Kalın'dan Almanya gerilimi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya ile yaşanan gerilim hakında açıklama yaptı.

Kalın'dan Almanya gerilimi açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya ile yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak, “Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye’ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları Avrupa’da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir. 

Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasının sudan sebeplerle engellemeye çalışılması, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle de bağdaşmaz. 

Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyor, yüzyıllara dayanan Türk-Alman ilişkilerini kısa vadeli seçim hesaplarına kurban edilmemesi gereğini bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

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