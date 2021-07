Kalite ve zarafeti bir araya getiren baget pırlanta yüzükler

Aşkınızın en özel sembolü olan pırlanta yüzükler, nesillerce aktarabileceğiniz aile yadigârları olabilir.

Nesiller boyu aktarabileceğiniz pırlanta yüzükler ise, Craft Pırlanta güvencesi ve yenilikçi modelleri ile her döneme yakışmaktadır. Yüzük tercihinizde ise kalitenin ön planda olması gerekmektedir. Bu sebeple Craft Pırlanta ailesi en kaliteli ürünleri ile özgün tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Craft Pırlanta modern ve çağa ayak uyduran modelleri ile zamansız ürünlere imza atmaktadır. Yirmi yılı aşkın tecrübesi ile yıllardır kalitesinden ve özgünlüğünden ödün vermeden, her tarza ve bütçeye uygun pırlantaları ile sektörün içinde uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir. Özel tasarım ürünleri ve klasikleşmiş ürünler ile özel anları sonsuzluğa çevirmektedir.

Craft Pırlanta uluslararası sertifika programları ile çağdaş ve yenilikçi modellerini kalite ve güvence ile içinde yer aldığımız döneme uygun modelleri ile göz kamaştırmaktadır. Alanında uzman kadrosu ile titizlik ve modernlikle ürünler vermekte olan Craft Pırlanta, eşsiz olmak isteyenleri beklemektedir.

EZBER BOZANLARA: BAGET PIRLANTA

Her kesime ve her zevke hitap etmeyi amaç haline getiren Craft Pırlanta, zengin ürün çeşitliliği ile pek çok kişinin tercih etmiş olduğu bir pırlanta yüzüktür. Baget pırlanta, adını baget kesiminden almakta olup, diğer pırlanta yüzük kesimlerinden farklı bir kesim tarzına sahiptir. Baget pırlantaların kesim tekniği, dikdörtgen prizmatik olarak kesilmekte olup, yüzey genişliği ile göz dolduran bir modele sahiptir. Yüzeyindeki dik kesimler ile de ışığı en parlak hali ile yansıtarak oldukça şık ve yoğun bir görüntü vermektedir. Farklı kesim tekniğine sahip olması açısından son zamanların en çok tercih edilen yüzükleri arasında yer almaktadır. Siz de bu eşsiz model ile sevdiklerinizi mutlu etmek isterseniz Craft Pırlanta’nın uzman kadorusunun ellerinden çıkacak şık tasarımlar ile sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

DEĞERİNİ YİTİRMEYEN SÜPRİZLER İÇİN: TEKTAŞ

Uzun yıllardır şıklığı ve zarafeti ile göz dolduran, özel anların en güzel sembolü olan tektaş pırlanta yüzükler, pek çok kişinin yoğunluklu olarak tercih ettiği modeller arasında ilk sıralarda yer almaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi tek bir pırlanta halinde yüzükler üzerinde yer alarak, sade tasarımları sevenler için vazgeçilmez bir modeldir. Evlilik tekliflerinde sıklıkla tercih edilen sadeliği ile göz kamaştıran tektaş pırlantalar, sevgi gibi sonsuz bir modele sahiptir. Sevdikleriniz için sonsuz mutluluğu sembolize eden tektaş pırlantalar Craft Pırlanta ustalarının eşsiz titizliği ve kalitesi ile yeni sahipleri ile buluşmayı beklemektedir. Modeli açısından, her döneme ve her çağa uyum sağlayacak olan tektaş pırlantalarınızı torunlarınıza bırakabileceğiniz kadar kaliteli ürünler ile işlenmektedir. Nesiller boyu aktarabileceğiniz kaliteli ve modern tasarımlara sahip tektaş pırlantalar, mutluluğunuz için şık bir aracıdır.

HER GÜNÜ ÖZELLEŞTİREN MODELLER

Craft Pırlanta tektaş ve baget pırlanta yüzüklerin yanında; kolye, bilezik, bileklik ve zarif hediyelik altın modelleri ile ürün yelpazesinde yerini almaktadır. Kadınlar için özel olarak tasarlanmış olan Pure Koleksiyonu ise yaz ayları için günlük kullanımda her zaman şıklık ile parlamanızı sağlamaktadır. Her kesime ve her zevke hitap eden https://www.craftpirlanta.com/ , uzman kadrosu ile yirmi yılı aşkın sektör bilgisi ile en kaliteli pırlantaları tercih ederek, uzun yıllar boyu ilk günkü gibi kullanmanızı hedeflemiştir.