Kalp krizi geçiren Antalya Barosu Başkanı'ndan iyi haber

Gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'a dün anjiyo yapıldı. 5 damarının tıkalı olduğu saptanan Balkan, hemen by-pass ameliyatına alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Balkan'n sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Cenk Soyer, Polat Balkan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız dün rutin kontrolleri için özel bir hastaneye gitti. Orada kendisine kısa süre önce kalp krizi geçirdiği söylendi. Bunun üzerine yoğun bakıma alındı ve anjiyo neticesinde by-pass ameliyatı yapılarak, beş damarı değişti. Ameliyat gayet iyi geçti. Kendisi şu an yoğun bakımda ve yarın servise alınacak" dedi.