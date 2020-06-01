kalp, şeker ve tansiyon hastası koronayı yendi

31 Mart’ta öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle İzmit Devlet Hastanesi’ne giden Memeşil’in Covid-19 testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. 4 Nisan’da yoğun bakım servisine alınan Memeşil, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Son testi negatif çıkan Memeşil hastalığı yenerek, normal odaya alındı. Hastanedeki 14 günlük karantina süreci devam eden 68 yaşındaki hasta, “Yoğun bakımdan çıktığım anı hatırlıyorum. Hemşire geldi ve, ‘Mustafa Amca hadi gidiyoruz’ dedi, ‘Nereye’ diye sorduğumda normal servise çıkacağımızı söyledi. Çok sevindim. Hemşireye, ‘Sen beni nasıl sevindirdiysen Allah da seni öyle sevindirsin’ dedim” ifadelerini kullandı.