Kamera görmesin diye emeklediler...

Kütahya’da,hırsızlık için girdikleri okulda güvenlik kameralarına yakalanmamak için koridorda sürünüp kantine giden 3 kişi,kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. Yaşları 18’den küçük 3 şüpheli,polis tarafından yakalandı.

Kütahya’da 1 meslek lisesi, 1 imam hatip lisesi, 2 ilkokul ile 4 işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin daha önce hırsızlık olaylarına karışan 16 yaşındaki K.U.Y. ile arkadaşları 17 yaşındaki R.E. ve 16 yaşındaki L.K. olduğunu belirledi. Görüntülerde 3 hırsız,girdikleri bir okulda güvenlik kameralarına yakalanmamak için koridordan sürünerek kantine geçiyor, ancak buanları fark etmedikleri başka yerdeki kameralar saniye saniye kaydediyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 3 şüpheliyi önceki gün yakaladı. Gözaltına alınarak Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.