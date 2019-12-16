Kamu arazisinin tahsis edildiği vakfın başkanı AK Partili çıktı

Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nin yakınındaki 35 bin metrekarelik kamu arazisi ismi açıklanmayan bir vakfa tahsis edilmişti. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu vakfın Türkiye Verimlilik Vakfı olduğunu açıkladı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü ise aynı zamanda AK Parti Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bilkent Üniversitesi’nin yakınında, Beytepe Mahallesi’nde bulunan 35 bin metrekare alanın Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edildiğini açıkladı. Mülkiyeti hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tahsisli parselin, MEB tahsisi kaldırılarak vakfa devredildiğini belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yapılan değişikliğe tepki gösterdi.

‘GİZEMLİ BİR TAHSİS’

‘Kamu kurum ve kuruluşları’ olarak kullanım kararı bulunan Bilkent’teki alanın plan değişikliği yapılarak kamunun kullanımından çıkarıldığını belirten Candan, “Plan kararlarına eklenen bir notla özel yurt ve yükseköğretim tesis alanı olarak emsal 1.5 olarak ‘bir vakfa’ diyerek gizemli bir tahsisten bahsediliyor. Araştırmalarımız sonucunda kamunun en değerli arazisi ve küçük bir koruluk haline gelmiş alanı üniversite alanına çevirerek ve 15 Mayıs 2019 yılında, ön izin sözleşmesi yapılarak Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis ettiklerini tespit ettik” dedi.

‘ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NİN ANKARA AYAĞINI HATIRLATIYOR’

Vakfın bölgede eğitim tesisleri kuracağını ifade eden Candan, “Bilkent’teki 35 bin 435 metrekarelik kamusal alanında Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edilmesi üniversite alanına dönüştürülerek, emsalinin arttırılması vakfın kurduğu üniversitenin 3 fakültesinin burada yapılması çok manidardır. İstanbul’daki Cevizli Tekel arazisi ve Şehir Üniversitesi’nin Ankara ayağını hatırlatıyor bize. Öte yandan söz konusu parsel yürütmeyi durdurma verilen ve iptal edilen ODTÜ Yolu’nun da sınırında yer alıyor. Bu durum da oldukça dikkat çekici” diye konuştu.

‘VAKFIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI AK PARTİ’DE GÖREVLİ’

Alanın tahsil edildiği Türkiye Verimlilik Vakfı’na ilişkin ise Candan şunları kaydetti:

“Vakfın şu andaki Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, aynı zamanda AK Parti Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısıdır. 2015 genel seçimlerine asılsız broşürlerle müdahale ettiğine dair iddialar daha önce basına da yansımıştır. Ancak bizleri şaşırtan başka bir durum daha vardır ki, kendisi kenti korumakla sorumlu olan Ankara Kent Konseyi’nin de yürütme kurulunda yer almaktadır. Bu konuda da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. Kamu arazilerinin tahsis ile peşkeşinde rol oynayan bu vakfın başkanı Cemalettin Kömürcü, 31 Haziran 2019 tarihinde yapılan Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Türkiye Verimlilik Vakfı adına Yürütme Kurulu’na alınmıştır. Ankara Kent Konseyi, kentin değerlerini korumakla görevli bir kurul olması gerekirken, kent topraklarının talan sürecine neden olan kurum ve kişiler hangi ilişkilerle ve kimlerin onayıyla burada temsil edilmektedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda açıklama yapmasını beklemek hakkımız.”