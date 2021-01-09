Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan online sınav tavsiyesi

Korona virüsü salgını sürecinde çok sayıda üniversite uzaktan eğitim ve online sınav yapmayı tercih ederken, Ankara’daki Atılım Üniversitesi kampüs içerisinde yüz yüze sınav uygulamasını uygun gördü. Üniversite yönetimi, 11 Ocak’ta başlayacak ve üç hafta sürecek final sınavlarının da yüz yüze yapılacağını ilan etti.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre salgın döneminde yüz yüze sınav yapılmasının öğrencilerin ve üniversite personelinin sağlık hakkını ihlal ettiğini belirten bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulundu ve sınavların online yapılmasını talep etti. Başvuruyu değerlendiren kurum, sınavların online yapılması için üniversite yönetimine tavsiyede bulunulması kararı aldı.

‘ANAYASA İHLALİ’

Yüz yüze sınav uygulamasına karşı 24 Aralık 2020’de yapılan başvuruda, Atılım Üniversitesi’nin Covid-19 vakalarında artış yaşandığı dönemde yüz yüze sınav ve ders yaptığı, alınan tedbirlerin yetersiz olduğu, giriş ve çıkışlarda güvenlik görevlilerinin düzgün bir şekilde HES kontrolü ve ateş ölçümü yapmadığı ve temaslı veya pozitif olan öğrencilerin sınavlara katıldığı belirtildi.

Anayasa’nın 56’ncı maddesinde güvence altına alınan sağlık hakkının ihlal edildiği ve kamu sağlığının ciddi tehlikeye atıldığı belirtilen başvuruda üniversite personelinin ve kamunun sağlığı için online eğitim ve güvenli online sınav yapılmasının sağlanması talep edildi.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ: ÖĞRENCİ VE AİLELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİMİ TALEP ETTİ

Atılım Üniversitesi yönetimi de 30 Aralık 2020 tarihinde kuruma yazı gönderdi. Pandemi döneminde uygulanacak eğitime ilişkin Yükseköğretim Kurulu’nun kurumlara yetki verdiğini hatırlatan üniversite yönetimi, pandeminin ilk görüldüğü 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapıldığını hatırlattı.

‘KOPYA’ SAVUNMASI

Öğrencilerin eşit teknolojik imkânlara sahip olmaması, her öğrencinin uzaktan eğitim sürecine uyumunun farklı olması gibi sebepler nedeniyle öğrenciler ve ailelerinden yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde birçok talep aldıklarını savunan üniversite yönetimi, uzaktan eğitim ve uzaktan sınav yapıldığı dönemde bazı öğrencilerin sınavlarda kopya çekerek yüksek not aldığının tespit edildiğini belirtti. Üniversite yönetimi, pandemi döneminde yüz yüze yapılan sınavlarda gerekli önlemlerin alındığını, yetkili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde de herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini vurguladı.

‘210 ÜNİVERSİTENİN HEMEN HEMEN HEPSİ ONLİNE YAPIYOR’

Pandemi döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitimlerini ve sınavlarını uzaktan yaptığını belirten Kamu Denetçiliği Kurumu da başvuruya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Ülkemizde bulunan toplam 210 üniversitenin hemen hemen hepsinde eğitimin ve sınavların güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmak suretiyle online olarak yapıldığı bilinmekte olup; ayrıca, yapılan görüşmeler sonucunda elde edinilen bilgilere göre, Ankara’da bulunan Çankaya, TED, TOBB ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinde eğitimin ve sınavların online yapılmakta olduğu, Bilkent Üniversitesi’nde vize sınavları yüz yüze yapıldıktan sonra salgının artması nedeniyle final sınavlarının online yapılmasına karar verildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitimin/sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike arz etmeye devam ettiği anlaşıldığından, başvuranın online eğitim ve güvenli online sınav yapılması talebinin İdare tarafından reddi işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

TAVSİYE KARARI: ONLİNE SINAV

Başvuruyu kabul eden Kamu Denetçiliği Kurumu, online eğitim ve güvenli online sınav yapılması talebinin yeniden değerlendirilmesi konusunda Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne tavsiyede bulunulması kararı aldı. Öte yandan karar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na da tebliğ edildi.



