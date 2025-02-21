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''Kamu görevlisiyim'' deyip, yüzlerce bin TL'lik vurgun yapmış

''Kamu görevlisiyim'' deyip, yüzlerce bin TL'lik vurgun yapmış
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Kayseri'de kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradığı 2 kişiyi kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla toplam 440 bin TL dolandıran 22 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu ile aradığı 2 kişiye kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp, kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla 440 bin TL dolandıran Ö.F.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

DHA

Etiketler Kayseri kamu görevlisi dolandırıcı gözaltı
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