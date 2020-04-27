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  3. 27 Nisan 2020 07:52

Kamu İhale Kurulu yönetiminde dikkat çeken değişiklik

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu'nun İkinci Başkanı Şinası Candan görevinden alındı, yerine KİK üyelerinden Osman Duru getirildi. Dört KİK üyesinin yerine ise yeni isimler atandı.

Kamu İhale Kurulu yönetiminde dikkat çeken değişiklik
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Kamu İhale Kurulu üyeleriyle ilgili atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu’nun İkinci Başkanı Şinası Candan‘ın yerine Osman Duru getirildi.

KİK üyesi olan Erol Öz, Köksal Sarınca, Hasan Kocagöz ve Mehmet Atasever‘in yerine Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı.

18 Nisan 2016’da Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atanan Hamdi Güleç‘in görevine devam ettiği öğrenildi.
 

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