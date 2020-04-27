Kamu İhale Kurulu yönetiminde dikkat çeken değişiklik

Kamu İhale Kurulu üyeleriyle ilgili atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu’nun İkinci Başkanı Şinası Candan‘ın yerine Osman Duru getirildi.

KİK üyesi olan Erol Öz, Köksal Sarınca, Hasan Kocagöz ve Mehmet Atasever‘in yerine Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı.

18 Nisan 2016’da Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atanan Hamdi Güleç‘in görevine devam ettiği öğrenildi.

