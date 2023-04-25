Kamu İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulama

Ülkemiz ekonomisinin en önemli dinamiklerinden birisi kamu ihaleleridir. Kamu daireleri için gerekli olan her tür ürün ve hizmet alımı için ihale ile satın alma yöntemi kullanılmaktadır.

Ve bu ihalelere sunulan ihale tekliflerinin belirli bir format, kural ve düzenleme içerisinde olması gerekmektedir. Bu kural ve düzenlemelerden en önemlisi ise aşırı düşük teklif sorgulama uygulamasıdır.

Kamu ihaleleri birçok firmaya kazanç ve büyüme anlamında büyük bir fırsat sunmaktadır. Ve bu durum beraberinde yoğun bir rekabet ortamı doğurmaktadır. İşin içinde rekabet varsa ihalelere verilecek olan teklifler aşırı düşük teklifler kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum ise ihale sürecindeki firmaların karlılığını etkilediği ve hatta işlerin riskini arttırdığı için denetlenmesi ve sorgulanması gereken bir durum haline dönüşmektedir. Ve Teknik Savunma firması bu süreçte devreye girmektedir.

Aşırı düşük teklifler ihalelerde rakiplerine göre oldukça düşük bir maliyetle teklif veren firmaların sunduğu tekliflerdir. Bu tür teklifler her ne kadar kamu kurumları için cazip gelse de genellikle bu düşük tekliflerin arkasında kalitesiz işçilik, ucuz malzeme veya düşük kaliteli ürünler olabilmektedir. Dolaysıyla kamu ihalelerinde aşırı düşük teklifler söz konusu işin kalitesini ve güvenilirliğini etkileme ihtimali bulunduğu için denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kamu kurumları bu tür teklifleri sorgulamalı ve işin gerçek maliyetini hesaplanarak bir savunma süreci talep edilmelidir.

Aşırı Düşük Tekliflerin Sorgulanması

İhalelerde aşırı düşük teklifler veren firmalar projeyi kazandıktan sonra gerçek maliyetlerin çok üstünde harcamalar yapabilirler. Bu durum projenin kalitesini düşürürken müşteri memnuniyetini de olumsuz etkiler. Bu nedenle ihalelerde aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ve gerçek maliyetlerinin ortaya çıkarılması önemlidir.

İhale sürecinde ihale komisyonu tekliflerin incelenmesi sırasında aşırı düşük teklifleri tespit ederse ihaleyi kazanan firmanın teklifini yeniden değerlendirmek için yeterli nedeni olup olmadığını belirlemek üzere bir soruşturma başlatır. Bu soruşturmanın amacı firmanın proje için gerekli kaynaklara, niteliklere ve deneyime sahip olup olmadığını ve teklifini makul kılmak için hangi stratejileri kullandığını belirlemektir. Bu süreç ise tamamen profesyonel bir şekilde yönetilmelidir.

Teknik Savunma Firması

Teknik Savunma firması kamu ihalelerine katılan firmaların teklifi düşük olduğunda ve idarece sorgulama istenildiğinde dosya hazırlama hizmeti vermektedir. Aşırı düşük sorgulama sürecine hitap eden ve tamamen profesyonel olarak usulüne uygun hazırlanan dosyalar sayesinde sorgulama süreci sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmektedir. Aşırı düşük sorgulama dosyası teknik bir ihtisas işi olduğundan Teknik Savunma firması deneyimli ekibi ve bugüne kadar hazırlamış olduğu birbirinden başarılı savunmaları ile ön plana çıkmaktadır.

Teknik Savunma firması hem hazırlanmış olduğu dosyalarla firmaların almış oldukları ihalelerin devamlılığını sağlamakta hem de bu savunma dosyalarının kabul edilmesi sayesinde kamu ihaleleri daha düşük fiyatlarla verilerek ülke ekonomisine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır.