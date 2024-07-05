Kamu tasarruf paketi TBMM'ye sunuldu

Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, "Vergi paketi önümüzdeki hafta nihayete erecek" dedi.

Abdullah Güler'in açıklamalarından satır başları:

Taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için ÖİB'e bu araçların tasfiyesi ve satışıyla ilgili özel bir yetki veriyoruz.

BOTAŞ'ın borçlarının Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesi teklifimizde yer alıyor.

Hibrit elektrikli araçların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi teklifte yer alıyor.