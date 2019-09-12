Kamuda İmamoğlu ambargasu: Artık içmeyeceksiniz...

“Hamidiye Su almayın” talimatı veren kurumlar arasında bir kamu bankasının bulunduğu, üstelik bu bankanın 84 bin 500 İBB personelinin maaşlarını aldığı banka olduğu öne sürüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eylül ayı meclis oturumunun ilk bileşimindeki “8-10 kurumun ‘Hamidiye Su' almayın talimatını biliyorum. Bir kamu bankası da var. Kamunun bir bankasının nasıl böyle bir talimatı olur?” açıklaması sonrasında, İBB şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.'ye birçok kurum ve kuruluş tarafından gizli ambargo uygulandığı iddiası doğrulanmış oldu. Bugüne dek bardak, şişe ve damacana su ihtiyacını İBB şirketi Hamidiye Su A.Ş.'den karşılayan başta kamu kurumları olmak üzere birçok kuruluşun, İBB yönetiminin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından alımlarını durduğu iddiası ortaya atılmıştı.

“MAAŞLAR O BANKAYA YATIYOR”

İmamoğlu'nun meclis oturumunda gündeme getirdiği “Hamidiye Su almayın talimatını” veren kamu kurumlarının arasında bir kamu bankası olması oldukça dikkat çekti. Çünkü söz konusu talimatı veren ve alımı durduran kamu bankası halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam ediyor. İBB'nin satışını yaptığı suyu almama kararı alan kamu bankasının, İBB'nin 84 bin 500 personelinin maaşını aldığı banka olduğu iddia ediliyor.

“TALİMATLAR KAMUYA ZARARDIR”

İBB'ye ait Hamidiye Su'ya kurumlar tarafından uygulanan gizli ambargoya tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu “Görevi halka hizmet üretmek olan kamu kurumlarının, halka ait bir kurum olan İBB'nin ‘Hamidiye Su'dan su almayın' talimatı vermesi yine kamuya zarardır. İstanbullunun kaynaklarını eksiltme yönünde bir talimattır. Hamidiye Su İstanbulluların malıdır” dedi.