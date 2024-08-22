Kamyon ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli’de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AP ... plakalı kamyon ile 12 ACC ... plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.