Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme

Ankara Polatlı'da kamyonet kasasında açık olarak et taşınması skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara Polatlı'da kaydedilen akılalmaz görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem almadan taşınan kilolarca etin yer aldığı görüntüler sonrası etin yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkmıştı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce olayla alakalı inceleme başlatılmıştı. Son olarak İl Müdürlüğünden önemli önemli bir açıklama geldi. İl Müdürlüğünün açıklamasında, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarına yansıyan ve uygunsuz şartlarda taşınan karkas kırmızı et görüntülerine ilişkin İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi. İncelemeler sonucunda etlerin Sarıoba Mahallesi'nde gerçekleşen bir etkinlikte tüketildiğinin belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu olay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Etleri taşıyan kamyonetin sahibi/şoförüne 5996 Sayılı Kanun'un 41. maddesine göre 'Hijyen ve resmi kontroller ile ilgili yaptırımlara aykırı et taşımacılığı yapmaktan' 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Kesim yeriyle ilgili incelemeler devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Polatlı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi’nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürülmüştü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki göstermişti. Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edilmişti. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.

MUHTARIN SKANDAL SAVUNMASI

Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur duasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söylemişti. Etlerin üzerine naylon örttüklerini ve bağladıklarını kaydeden Güngör, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etmişti.