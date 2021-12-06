Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada
Gaziantep'te seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca koyunlar yola düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Gaziantep’te seyir halindeki bir kamyonetin kapağı açılınca koyunlar karayoluna düştü.
O anlarda durumun farkında olmayan kamyonet şoförü ilerlemeye devam etti. Bir sürücü korna çalarak kamyoneti durdurdu.
Koyunların düştüğü yere dönen şoför, 6 koyunu karayolundan toplayarak kamyonete yükledi.
NTV
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