Kan dökeceklerdi ! 100 kiloluk bomba...

Genelkurmay Başkanlığı, Bingöl’ün Genç İlçesi ile Servi Köyü arasında yeni yapılmakta olan karayoluna PKK’lılar tarafından tuzaklanan, 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü ve 100 kilo amonyum nitratla desteklenen el yapımı patlayıcının güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Genç İlçesi ile Servi Köyü arasında yeni yapılmakta olan karayolunun sağ şeridine, PKK’lılar tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek, güvenli bir şekilde imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bingölili Genç ilçesi Servi-Genç karayolu üzerinde, yeni yapılmakta olan yolun sağ şeridine 2 adet 12 kg.lık mutfak tüpü, 100 kg. amonyum nitrat ve 50 metre elektrik kablosu ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir.

Bölücü terör örgütü mensubu teröristler yol yapımı çalışması esnasında, yola asfalt dökülmeden önce el yapımı patlayıcı düzeneğini yolun altına yerleştirmeyi ve daha sonra asfaltın üzerine dökülmesi ile güvenlik güçlerimizin el yapımı patlayıcıyı tespit etmesini engellemeyi tasarlamışlardır.

Terörle mücadele harek?tının yürütüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi il ve ilçe yollarında, teröristlerin daha önceden de bu yönteme başvurduğu, yapılan yeni yolların altına çok daha önceden el yapımı patlayıcıları yerleştirdikleri, bu sebeple de güvenlik güçlerimizin yollarda yaptıkları aramalarda el yapımı patlayıcıları tespit etmekte zorlandığı, EK’teki fotoğraflardan açıkça anlaşılmaktadır.

Tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu yerde emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir" denildi.