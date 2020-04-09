Kanada'dan gelmişlerdi... Trabzon'da karantinaya alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. Türk öğrenci, işçi ve ailelerinin de bulunduğu 203 kişi, Kanada'dan kalkan Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Trabzon'da sağlık kontrolünden geçirilen 203 kişi, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirildi. Bu kişiler 14 gün boyunca karantina altında kalacak.