Kanada'dan Ukrayna'ya gaz parası yardımı

Ukrayna yer altı depolama tesislerini kış için gazla doldurmak üzere Kanada'dan yaklaşık 350 milyon dolar aldığını duyurdu.

Kanada, Ukrayna'nın devlete ait gaz şirketi Naftogaz'a 12,7 milyar Grivni (344 milyon ABD Doları) aktardı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, bu hafta Kiev'in aynı amaçla Norveç'ten 200 milyon Euro (208 milyon ABD Doları) aldığını ve daha önce varılan anlaşma uyarınca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilmek üzere 300 milyon Euro daha beklediğini de söyledi.

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Şmihal, ayrıca "2022-2023'te gaz tedariki için devlet bütçesi fonlarını kullanma prosedürünün bugünkü hükümet toplantısında onaylandığını" kaydetti.

Finansman, Kanada ve AB vatandaşlarının eşi benzeri görülmemiş bir enerji enflasyonu ve binlerce ailenin enerji faturalarını ödemekte zorlandığı bir yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

Kanadalılar son aylarda elektrik ve gaz fiyatlarında dramatik bir artış gördüler. Enerji analistleri, ülkedeki hane halklarının bu kış faturalarının ortalama yüzde 50 ila yüzde 100 artmasını bekleyebilecekleri konusunda uyarıyorlar.