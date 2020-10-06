Kanada'nın ambargosuna tokat gibi yanıt: Seri üretim başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini belirterek, "SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor." ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini vurguladı.





Emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Demir, ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarının da hızlanarak devam ettiğini kaydetti.

Son olarak Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Kanada, Türkiye’ye ihracatı durdurdu

TÜRKİYE, KANADA'DAN İHA VE SİHA'LAR İÇİN KAMERA ALIYORDU

Türkiye, Bayraktar TB2 ve ANKA'da Kanadalı L3Harris Technologies çatı şirketine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Wescam Inc.'in ürettiği Wescam MX-15D kameraları kullanıyor. 19,5 kilogram ağırlığındaki bu kamera full HD video aktarımı yaparken, ABD, Fransa, Kanada, İspanya gibi birçok ülkede de kullanılıyor.