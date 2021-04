Kanal İstanbul güzergahındaki rantı o dava ortaya çıkardı

Eski Cumhuriyet savcısı Tamer Can’ın, yargılandığı dava nedeniyle verdiği ifade, Kanal İstanbul güzergahındaki rantı gözler önüne serdi.

Can, ifadesinde; “R.A isimli savcı arkadaşımız ve vergi denetmeni olan arkadaşına 'Kanal İstanbul güzergahı' olan Sazlıbosna mevkiinde iki ayrı arsa aldığımızı anlatmıştım. Onların da tapu devri sağlanmıştı” dedi. Tamer Can’ın ifadesinde geçen Cumhuriyet Savcısı R.A’nın söz konusu güzergahta yaklaşık 45 futbol sahası büyüklüğünde 339 bin 15,58 metre kare arazisi olduğu ortaya çıktı.

Dolandırıcılıktan yargılanarak hüküm giyen eski Cumhuriyet Savcısı Tamer Can, hakkında görülen dava nedeniyle verdiği ifadede, öncelikle Ankara’da toplu olarak 250 bin liralık bir asra aldıklarını, daha tapu devri sağlanmadan bir başkasına 375 bin liraya sattıklarını ve söz konusu paranın bir kısmının kendi hesabında bir kısmının da Ankara'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı R.A.’nın hesabında toplandığını anlattı. Eski savcı Can, arsa satışından elde ettikleri parayı daha sonra aralarında paylaştıklarını söyledi. Tamer Can daha sonra "Yine R.A isimli savcı arkadaşımız ve vergi denetmeni olan arkadaşına 'Kanal İstanbul güzergahı' olan Sazlıbosna Mevkiinde iki ayrı arsa aldığımızı anlatmıştım. Onların da tapu devri sağlanmıştı” dedi.

45 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARAZİYİ SAVCI NASIL ALDI?

Tamer Can’ın ifadesinde geçen Cumhuriyet Savcısı R.A’nın İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna mevkii 119 Ada, 104 parsel üzerinde bulunan 339 bin 153,58 metre kare olan alan, yaklaşık 45 futbol sahası büyüklüğünde. İddianın doğru olması halinde sözü geçen cumhuriyet savcısı R.A'nın bir devlet memuru olarak bu büyüklükte bir araziyi hangi gelirle elde ettiğinin de ayrıca araştırılması gerekiyor.

BİR YILDIR HSK’DAN SORUŞTURMA İZNİ BEKLENİYOR

Meslektaşlarını dolandırmaktan açılan davada 6 yıl 9 ay hapis cezası alan eski savcı Tamer Can ile ilgili 19 Haziran 2020'de de bir cinsel saldırı davasından dolayı tutuklu bulunan kişinin tahliyesini sağlamak karşılığında sanık yakınlarından 94 bin dolar aldığı yönünde suç duyurusu yapılmıştı. Ucuz arazi alma vaadiyle meslektaşlarını ve adliye çalışanlarını dolandıran aynı zamanda hakkında rüşvet iddiası olan eski savcı Tamer Can hakkında bu iddia ile ilgili bir yıldan beri Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) soruşturma izini vermesi bekleniliyor.

Tamer Can’ın ifadesinden sonra arsa ve sahibi olduğu iddia edilen hâkim ve savcılar hakkında HSK tarafından bir araştırma yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

ANKA