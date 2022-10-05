Kanal İstanbul harcamaları ''sır'' oldu

AK Parti iktidarının tüm eleştirilere rağmen vazgeçmediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı harcamaların gizlenmesi tepki çekti.

Uzmanların tüm itirazına rağmen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnadına yapacağız ve İstanbul güzelleşecek” dediği Kanal İstanbul projesi için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre rant projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı kuruldu. BirGün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı ne zaman kurulmuştur? Bu daire başkanlığında kaç personel görev yapmaktadır? Daire Başkanlığı’nın yıllık bütçesi ne kadardır?” sorularını yöneltti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise BirGün’ün sorularına “Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı müstakil bir daire başkanlığı olmayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez hizmet birimi olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir daire başkanlığıdır. Bütçesi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne dâhil olmakla birlikte alanında uzman 14 personel görev yapmaktadır” diye yanıt verdi. Verilen yanıtta Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı’nın ne kadar harcama yaptığı açıklanmadı.

Öte yandan kısa bir süre önce de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesinin maliyetine dair bir açıklama yapmıştı. Bakan Karaismailoğlu, 15 milyar dolara mâl olacağı ifade edilen Kanal İstanbul’un maliyetinin 20 milyar dolara yükseldiğini ifade etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul’un bir cinayet projesi" olduğu vurgulayarak, Kanal İstanbul bölgesinde sadece 2011 ile 2019 yılları arasında 30 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin el değiştirdiğini açıklamıştı.

Birgün